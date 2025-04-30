Суд поддержал включение ООО «АС Монтаж» в реестр недобросовестных поставщиков

Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «АС Монтаж» в реест недобросовестных поставщиков (РНП), сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение администрации г.о. Солнечногорск о внесении сведений в отношении ООО «АС Монтаж» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по благоустройству общественной территории набережной озера Сенеж на территории квартала Тимоново.

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «АС Монтаж» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.

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