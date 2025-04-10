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Суд поддержал УФАС в признании ООО «Хартия» нарушившей закон о защите конкуренции

Арбитражный суд города Москвы признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении ООО «Хартия» Закона о защите конкуренции, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступило обращение ФГБУН «Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения им. А. Г. Мержанова» Российской академии наук о признаках нарушения Закона о защите конкуренции в действиях ООО «Хартия».

По результатам рассмотрения обращения управлением было возбуждено дело по признакам нарушения Закона о защите конкуренции.

По итогам рассмотрения дела управлением вынесены решение и предписание о нарушении ООО «Хартия» Закона о защите конкуренции.

ООО «Хартия» не согласилось с решением и предписанием управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Хартия» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.

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