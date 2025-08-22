Суд поддержал УФАС Подмосковья во включении ООО «Меркурий» в РНП

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Меркурий» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП), сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение администрации Одинцовского округа о внесении сведений в отношении ООО «Меркурий» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по модернизации асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях Одинцовского городского округа в 2024 году.

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением управления и обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Меркурий» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-9764/25).

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.