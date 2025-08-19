сегодня в 10:22

Суд поддержал УФАС Подмосковья во включении ООО «ГОСТ» в реестр нечестных поставщиков

Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «ГОСТ» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП), сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение МУ «Дворец спорта „Егорьевск“ о внесении сведений в отношении ООО „ГОСТ“ в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на прокладку тепловых сетей в Спортивно-оздоровительном лагере „Ракета“.

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «ГОСТ» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-39230/25).

