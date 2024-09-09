Суд поддержал УФАС Подмосковья в отказе включения ЧОО «Витязь-Восток» в РНП

Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России об отказе во включении сведений в отношении ООО ЧОО «Витязь-Восток» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП), сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступили сведения от ГБСУСО МО «Пансионат „Ногинский“ о внесении сведений в отношении ООО ЧОО „Витязь-Восток“ в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание охранных услуг.

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества соответствующими закону, сведения в отношении общества не подлежащими включению в РНП.

Заказчик не согласился с решением управления и обратился в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ГБСУСО МО «Пансионат „Ногинский“ в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-89346/24).

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.