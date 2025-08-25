Суд поддержал УФАС Подмосковья в наложении штрафа на МБОУ ОЦ «Багратион»

Суд признал законным постановление управления о привлечении МБОУ ОЦ «Багратион» к административной ответственности. МБОУ ОЦ «Багратион» надлежит выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС РФ.

Ранее управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении законодательства о рекламе было принято решение о признании в действиях МБОУ ОЦ «Багратион» нарушения законодательства о рекламе, выразившегося в распространении рекламы в Интернете без пометки «реклама».

На основании принятого решения управлением было возбуждено дело об административном правонарушении и вынесено постановление о привлечении МБОУ ОЦ «Багратион» к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Общество не согласилось с постановлением и обратилось в суд.

Десятый арбитражный апелляционный суд отказал МБОУ ОЦ «Багратион» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России.

