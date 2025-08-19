Суд поддержал УФАС Подмосковья в деле признания властей Одинцова нарушителями закона

сегодня в 09:39

Арбитражный суд Московского округа признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении администрацией Одинцовского округа правил проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домами, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «УК Рерик Сервис» на действия администрации Одинцовского округа при организации и проведении открытого конкурса на право заключения договора управления многоквартирными домами.

По итогам рассмотрения управление признало жалобу ООО «УК Рерик Сервис» обоснованной.

Администрация не согласилась с решением управления и обратилась в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал администрации Одинцовского округа в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России