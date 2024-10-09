Суд поддержал решение УФАС по Подмосковью в отношении жалобы ООО «Софстрой»

Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о признании жалобы ООО «Софстрой» о нарушении закона о контрактной системе необоснованной, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «Софстрой» на действия (бездействие) Муниципального казенного учреждения «Егорьевская служба единого заказчика» и Муниципального казенного учреждения «Егорьевский центр закупок» при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения ООО «РТС-тендер» открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Егорьевск.

По результатам рассмотрения управление признало жалобу общества необоснованной.

Общество не согласилось с решением управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Софстрой» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А 40-125237/24).

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.