Суд поддержал решение УФАС по Подмосковью в отношении ООО «Талант Групп»

Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Талант Групп» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Муниципального учреждения «Дирекция централизованного обеспечения» г. о. Люберцы о внесении сведений в отношении ООО «Талант Групп» в РНП по факту уклонения общества от заключения контракта на поставку бланков.

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Талант Групп» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А 40-190193/24 ).

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