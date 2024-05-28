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Суд поддержал решение УФАС по Подмосковью в отношении ООО «Стройка»

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Стройка» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение муниципального учреждения «Дирекция парков» муниципального образования г. о. Люберцы о внесении сведений в отношении ООО «Стройка» в РНП по факту уклонения общества от заключения контракта на оказание услуг по осуществлению функций заказчика по контролю объемов и сроков выполнения работ на объекте благоустройства: Томилинский лесопарк.

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением управления и обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Стройка» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.