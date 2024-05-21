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Суд поддержал решение УФАС по Подмосковью в отношении ООО «Микстрой»

Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Микстрой» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение администрации Рузского городского округа Московской области о внесении сведений в отношении ООО «Микстрой» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по благоустройству общественной территории.

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Микстрой» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.