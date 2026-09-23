Пострадавшим от атак на склады Wildberries бизнесменам предложили кредитование

Сбер начал принимать заявки по государственной программе стимулирования кредитования для субъектов МСП, которые пострадали от атак на склады маркетплейсов. Цель кредита — пополнение оборотных средств, срок — 1,5 года, сумма — от 500 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Сергей Меламед отметил важность появления новых возможностей для селлеров.

«Важно, что появляются новые возможности для селлеров. Сбер начал внедрять меры поддержки с первого же дня, когда возникла в этом необходимость. Наша цель — помочь бизнесу не только устоять в текущих условиях, но и расти, создавая собственные площадки продаж через запуск интернет-магазинов „под ключ“», — пояснил Меламед.

Сбер сегодня — это крупная цифровая экосистема и финансовая группа: помимо классических банковских услуг в нее входят сервисы для недвижимости (Домклик), поиска работы (Работа.ру), медицины (СберЗдоровье), доставки (Купер, «Самокат») и развлечений (Okko, «Звук», Союзмультфильм), интеллектуальные устройства с нейросетью ГигаЧат (SberDevices).