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Пострадавшим от атак на склады Wildberries бизнесменам предложили кредитование

Общество

Сбер начал принимать заявки по государственной программе стимулирования кредитования для субъектов МСП, которые пострадали от атак на склады маркетплейсов. Цель кредита — пополнение оборотных средств, срок — 1,5 года, сумма — от 500 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Сергей Меламед отметил важность появления новых возможностей для селлеров.

«Важно, что появляются новые возможности для селлеров. Сбер начал внедрять меры поддержки с первого же дня, когда возникла в этом необходимость. Наша цель — помочь бизнесу не только устоять в текущих условиях, но и расти, создавая собственные площадки продаж через запуск интернет-магазинов „под ключ“», — пояснил Меламед.

Сбер сегодня — это крупная цифровая экосистема и финансовая группа: помимо классических банковских услуг в нее входят сервисы для недвижимости (Домклик), поиска работы (Работа.ру), медицины (СберЗдоровье), доставки (Купер, «Самокат») и развлечений (Okko, «Звук», Союзмультфильм), интеллектуальные устройства с нейросетью ГигаЧат (SberDevices).