Самые выгодные кредиты наличными: ТОП-20 банков

сегодня в 16:00

В материале РИАМО собрали самые выгодные банковские кредиты наличными в сентябре по версии «Выберу.ру».

1. Кредит наличными. Банк «Уралсиб»

Сумма — от 30 тысяч рублей до 2 миллионов рублей. Срок — от 13 месяцев до 7 лет. ПСК (полная стоимость кредита) — 20,819% – 51,000%.

2. Кредит «Наличными». Банк «ВТБ»

Сумма — 30 тысяч рублей до 7 миллионов рублей. Срок — от 6 месяцев до 5 лет. ПСК — 19,900% – 55,900%.

3. Онлайн кредит. «Ренессанс Банк»

Сумма — от 30 тысяч рублей до 2 миллионов рублей. Срок — от 2 до 7 лет. ПСК —16,746% – 39,976%.

4. Потребительский кредит с опцией «Защита». «Инго Банк»

Сумма — от 50 тысяч рублей до 3 миллионов рублей. Срок — от 1 до 7 лет. ПСК — 19,750% – 44,450%.

5. Кредит наличными. «ДОМ.РФ Банк»

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Сумма — 100 тысяч рублей до 10 миллионов рублей. Срок — от 2 до 7 лет. ПСК — 20,300% – 38,600%.

6. Кредит наличными. Азиатско-Тихоокеанский Банк

Сумма — 30 тысяч рублей до 5 миллионов рублей. Срок — от 1 до 7 лет. ПСК — 24,479% – 38,465%.

7. Кредит наличными. «Локо-Банк»

Сумма — 50 тысяч рублей до 5 миллионов рублей. Срок — от 1 до 7 лет. ПСК — 15,990% – 55,837%.

8. Кредит «На все про все». «Газэнергобанк»

Сумма — от 15 тысяч рублей до 1 миллиона 300 тысяч рублей. Срок — до 5 лет. ПСК — 1,900% – 25,410%.

9. Кредит наличными. Банк «Ак Барс»

Сумма — от 30 тысяч рублей до 5 миллионов рублей. Срок — от 13 месяцев до 5 лет. ПСК — 12,702% – 55,638%.

10. Кредит «На любые цели». Московский Кредитный Банк

Сумма — 50 тысяч рублей до 10 миллионов рублей. Срок — от 6 месяцев до 5 лет. ПСК — 17,604% – 39,098%.

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11. Кредит наличными. «Газпромбанк»

Сумма — от 50 тысяч рублей до 7 миллионов рублей. Срок — от 13 месяцев до 5 лет. ПСК — 23,546% – 39,299%.

12. Кредит «На любые цели». «МТС-Банк»

Сумма — от 20 тысяч рублей до 5 миллионов рублей. Срок —от 1 до 5 лет. ПСК 22,126% – 39,302%.

13. Кредит наличными. Уральский Банк «Реконструкции и Развития»

Сумма — от 100 тысяч рублей до 5 миллионов рублей. Срок — 3 – 5 лет. ПСК — 20,400% – 35,500%.

14. Кредит «На любые цели». Банк «Левобережный»

Сумма — от 5 тысяч рублей до 2 миллионов рублей. Срок — от 6 месяцев до 5 лет. ПСК — 13,508% – 34,574%.

15. Кредит «На любые цели». Банк «ЗЕНИТ»

Сумма — от 100 тысяч рублей до 5 миллионов рублей. Срок — от 3 до 5 лет. ПСК — 22,266% – 37,902%.

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16. Кредит с яркими бонусами. Акционный Банк «Санкт-Петербург»

Сумма — от 10 тысяч рублей до 4 миллионов рублей. Срок — от 3 месяцев до 5 лет. ПСК — 19,543% – 47,745%.

17. Кредит Прайм «Специальный». «Совкомбанк»

Сумма — от 30 тысяч рублей до 3 миллионов рублей. Срок — 1 – 5 лет. ПСК — 13,883% – 29,405%.

18. Кредит «На любые цели». «Челиндбанк»

Сумма — от 10 тысяч рублей до 10 миллионов рублей. Срок — от 1 до 7 лет. ПСК — 14,990% – 34,882%.

19. Кредит «МаксиКредит». «Севергазбанк»

Сумма — от 50 тысяч рублей до 1 миллиона 500 тысяч рублей. Срок — от 13 месяцев до 5 лет. ПСК — 23,227% – 28,799%.

20. Кредит на любые цели. «Сбербанк России»

Сумма — от 10 тысяч рублей до 30 миллионов рублей. Срок — от 3 месяцев до 5 лет. ПСК — 18,400% – 48,200%.