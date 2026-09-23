Нарколог: Джигану нужно выздоравливать минимум год

Джиган может осознать, что пора остановиться, пока не поздно, и заняться лечением всерьез, или продолжить злоупотреблять препаратами, сообщил РИАМО психиатр-нарколог Василий Шуров.

По словам врача, глупые люди останавливаются, только достигнув какого-то тяжелого дна.

«Он уже много реабилитаций проходил, выводов не делал. Поэтому здесь можно говорить: 50 на 50. Возможно, он прекратит руководить собственным лечением, захочет принять ответственность за болезнь, будет к этому серьезно относиться», — сказал Шуров.

С учетом того, что он творит, это минимум год нужно выздоравливать в условиях реабилитации, и ничем другим не заниматься.

«Или, когда пройдет шум, человек сделает вывод, что он уже репутацию исправил. От этих преступлений, получил прощение или, может быть, справку, что был невменяемым. И потихонечку, со временем продолжит. Как говорится, мяч на его стороне. Тут мы за решение и последующую жизнь Джигана отвечать не можем, как он и сам, будучи наркопотребителем», — заключил Шуров.

23 сентября портал «МСК1.ру» со ссылкой на телеграм-каналы Mash, SHOT и Baza сообщил о резонансном инциденте с участием рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вайнштейна). По этим данным, еще в ночь с 3 на 4 июля артист устроил стрельбу по обслуживающему персоналу в своем доме в подмосковном коттеджном поселке и почти 10 часов удерживал людей взаперти, пока в доме находились дети его и Оксаны Самойловой.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.