Суд поддержал решение УФАС по Подмосковью в отношении ООО «М Конкорд»

Суд поддержал постановление Московского областного УФАС России о нарушении ООО «М Конкорд» закона о рекламе. Обществу надлежит выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении послужило обращение гражданина, содержащее информацию о получении им СМС-сообщения рекламного характера без предварительного согласия на получение рекламы.

По итогам рассмотрения дела об административном правонарушении управление вынесло постановление о привлечении ООО «М Конкорд» к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Общество не согласилось с постановлением и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «М Конкорд» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России.