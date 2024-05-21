Паралимпиец из Звенигорода примет участие в международных соревнованиях

Рекордсмен по толканию ядра, паралимпиец из Звенигорода Сергей Сокульский примет участие в Паралимпийских играх во Франции, которые пройдут в начале июня этого года.

Спортсмен уже неоднократно одерживал победу на всероссийских и международных состязаниях, участвовал в Паралимпиаде в Токио.

Сейчас он работает инструктором в спортивном комплексе «Звезда» и проводит для всех желающих силовые тренировки в тренажерном зале. Как рассказал Сергей, занятиям в спортивном зале и на стадионе «Спартак» он уделяет много времени.

«Тренируюсь пять раз в неделю, чтобы оставаться в форме. Для того, чтобы добиться результатов в спорте, необходимы регулярные тренировки. Мне нравится общаться с молодежью, рассказывать им, что целеустремленный и сильный духом человек преодолевает любые трудности и добивается результата. Школьникам нравится участвовать в моих мастер-классах по толканию ядра, и они приходят ко мне тренироваться в тренажерный зал в спорткомплекс „Звезда“ Сергей Сокульский рекордсмен по толканию ядра, паралимпиец

Спортсмен отметил, что он родом из Ставропольского края и в молодости учился в Ставропольском университете на факультете физкультуры и спорта. В 2008 году Сокульский попал в аварию, и с тех пор его жизнь разделилась на «до» и «после».

Сначала он поехал к тренеру, с которым занимался в школьные годы: решил поднимать штангу, чтобы укрепить организм после ДТП и восстановить силы. Спортсмен добавил, что хотел научиться самостоятельно пересаживаться с коляски на стул, подниматься с пола на коляску, если упал. Ему удалось укрепить организм, восстановить его после травмы, но врачи сказали, что он не сможет ходить.

Тогда Сергей принял решение заняться паралимпийским спортом всерьез: увеличил время тренировок, силовые нагрузки, поехал на первые соревнования в Минеральные Воды, а потом вошел в команду Ставропольского края. Более 12 лет назад Сергей Сокульский приехал жить в Звенигород. Его сыну Савве — восемь лет. Мальчик последовал примеру отца и тоже занимается спортом: увлекается акробатикой, ходит на секцию греко-римской борьбы.

Сергей Сокульский мечтает создать центр адаптивной физкультуры для людей с ограниченными возможностями. Как рассказал паралимпиец, он хочет помочь участникам специальной военной операции, которые нуждаются в восстановлении после травм.

«Я сам прошел адаптацию и восстановление после аварии и считаю своим долгом помогать другим начать жить заново и добиваться поставленных целей» Сергей Сокульский рекордсмен по толканию ядра, паралимпиец

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.