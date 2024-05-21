JB Press указало на веру Вьетнама в победу России на Украине

Приглашение российского лидера Владимира Путина в Ханой стало свидетельством того, что Вьетнам меняет свою ранее нейтральную позицию касаемо украинского конфликта, пишет РИА Новости со ссылкой на японское онлайн-издание JB Press.

Автор публикации утверждает, что военное руководство страны имеет опыт столкновений с войсками США. Ханою известно, что исход сухопутных конфликтов решает численность войск и моральных дух в них. Поэтому руководство Вьетнама верит в победу ВС РФ.

При этом нерешительная дипломатия, по мнению издания, может ударить по интересам страны. На фоне ухудшения отношений с Соединенными Штатами, Ханой выбрал сторону и попросил Путина о визите.

Также существует вероятность, что приглашение российского лидера повлияет и на другие нейтральные к Украине стороны, которые могут в дальнейшем пересмотреть позицию.