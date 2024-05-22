22 мая: какой сегодня праздник, что было в этот день

Ежегодно 22 мая в мире отмечают день рождения тюбика для зубной пасты, которому в 2024 году исполняется 132 года, празднуют день винегрета. Православные почитают память святого Николая Чудотворца, которого в народе также называют Николой Вешним.

День рождения тюбика для зубной пасты

У зубной пасты появился тюбик благодаря хирургу-стоматологу Вашингтону Шеффилду, который в 1892 году вдохновился, глядя на американского художника, который хранил краски в оловянных трубочках.

Он усовершенствовал тару и приспособил для хранения зубной пасты. В России упаковывать пасту в тюбики начали в 50-х годах ХХ столетия. До этого ее продавали в жестяных или пластмассовых банках.

День винегрета

Салат винегрет, который считают исконно русским блюдом, на самом деле появился в немецкой и скандинавской кухнях. В России овощной салат с квашенной капустой начали готовить только в 19-м веке. Главным отличием блюда является заправка из масла, уксуса и черного перца.

Любители винегрета придумали праздник для салата, чтобы расширять круг его почитателей. Так, отмечать День винегрета в мире стали приготовлением блюда и угощения им своих близких и друзей.

Никола Вешний

Прихожане православной церкви ежегодно 22 мая вспоминают о перенесении мощей святителя Николая Чудотворца, которого в народе называют Николой Вешним, из Мир Ликийских в Бар, которое произошло в 1087 году.

В народе святого считают покровителем лошадей и всех, кому нужна помощь. Утром в праздничный день принято умываться росой, чтобы весь оставшийся год здоровье не подводило. А если во время ритуала будет слышно кваканье лягушек, то урожай овса будет богатым.

Именины

Именины в этот день отмечают Семен, Николай, Иосиф, Дмитрий, Гавриил, Василий, Акилина.