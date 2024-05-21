Вероятность ракетных ударов сохраняется в Новороссийске

На территории Новороссийска сохраняется опасность ракетных ударов противника, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение начальника городского отдела гражданской защиты Игоря Васильева.

«Сохраняется вероятность применения противником ракетных ударов», — сказал он во время аппаратного совещания в мэрии.

Также противник, по словам Васильева, может применить беспилотники или безэкипажные катера. Приоритетными целями ВСУ он назвал объекты Минобороны России и промышленного комплекса. Также под угрозой находятся потенциально опасные и критически важные объекты.

Также в Новороссийске совершенствуется система оповещения. Сегодня она включает в себя 125 сирен и громкоговорителей.