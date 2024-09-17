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Суд поддержал решение УФАС по Подмосковью в отношении ООО «Концерт Менеджмент»

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о нарушении ООО «Концерт Менеджмент» закона о защите конкуренции, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в управление поступило обращение индивидуального предпринимателя о признаках нарушения закона о рекламе и закона о защите конкуренции в действиях ООО «Концерт Менеджмент».

В ходе рассмотрения обращения установлены признаки нарушения закона о защите конкуренции, выразившиеся в неправомерном использовании обозначения «ВИА „Лейся песня“, сходного до степени смешения с товарными знаками индивидуального предпринимателя № 201901, 269364, 392899, 454481.

По итогам рассмотрения дела Московским областным УФАС России вынесено решение о нарушении ООО «Концерт Менеджмент» закона о защите конкуренции и выдано обязательное для исполнения предписание.

ООО «Концерт Менеджмент» не согласилось с решением управления и обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Концерт Менеджмент» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-75453/2024).

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.