Суд поддержал решение УФАС по Подмосковью в отношении ООО «Фаворит»

Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Фаворит» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба ведомства региона.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение администрации г. о. Серпухов о внесении сведений в отношении ООО «Фаворит» в РНП по факту уклонения общества от заключения контракта на оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» на детских площадках г. о. Серпухов.

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Фаворит» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.

В Московской области функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Московской области, а также исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми нарушениями являются нарушения при размещении извещений о закупках, а также при направлении сведений по контрактам в реестр контрактов Единой информационной системы в сфере закупок.