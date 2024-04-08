Суд поддержал решение УФАС по Подмосковью в отношении ООО «Антэк»

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Антэк» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение контрольно-счетной палаты Московской области о внесении сведений в отношении ООО «Антэк» в РНП по факту уклонения участника от заключения контракта на поставку офисной мебели.

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением управления и обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Антэк» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.