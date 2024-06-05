сегодня в 11:09

Суд поддержал решение УФАС по Подмосковью в отношении ГКУ МО «МОЦ ИКТ»

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о нарушении ГКУ МО «МОЦ ИКТ» закона о контрактной системе, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «Десктоп» на действия ГКУ МО «МОЦ ИКТ» (заказчик) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения ООО «РТС-Тендер» (оператор электронной площадки) электронного аукциона на поставку автоматизированных рабочих мест.

По результатам рассмотрения управление признало жалобу ООО «Десктоп» обоснованной и выдало заказчику и оператору электронной площадки обязательное для исполнения предписание.

Заказчик не согласился с решением управления и обратился в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ГКУ МО «МОЦ ИКТ» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.