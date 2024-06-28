Суд поддержал решение УФАС по Подмосковью в отношении ГКУ МО «МОЦ ИКТ»

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении ГКУ МО «МОЦ ИКТ» закона о контрактной системе, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «АРМТЭКС» на действия ГКУ МО «МОЦ ИКТ» (заказчик) при проведении ООО «РТС-тендер» (оператор электронной площадки) закрытого запроса котировок в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту объектов капитального строительства заказчика.

По результатам рассмотрения управление признало жалобу ООО «АРМТЭКС» обоснованной и выдало заказчику и оператору электронной площадки обязательное для исполнения предписание.

Заказчик не согласился с решением управления и обратился в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ГКУ МО «МОЦ ИКТ» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.