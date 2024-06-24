Суд поддержал решение УФАС по Подмосковью в отношении «Егорьевского центра закупок»

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о нарушении МКУ «Егорьевский центр закупок» закона о контрактной системе, об этом сообщает пресс-служба ведомства региона.

Ранее в Московское областное УФАС России поступила жалоба ООО «ЧОП «Полигон-2» на действия (бездействие) МКУ «Егорьевский центр закупок» (Заказчик) при проведении закупок на оказание услуг по физической охране.

По результатам рассмотрения управление признало жалобу ООО «ЧОП «Полигон-2» обоснованной.

Заказчик и ООО «ЧОП «БАСТИОНЪ-200» не согласились с решением управления и обратились в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал МКУ «Егорьевский центр закупок» и ООО «ЧОП «БАСТИОНЪ-2000» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.

В Московской области функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит мониторинг работы всех заказников и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок.

Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Московской области, а также исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми нарушениями являются нарушения при размещении извещений о закупках, а также при направлении сведений по контрактам в реестр контрактов единой информационной системы в сфере закупок.