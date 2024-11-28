Суд поддержал решение УФАС по Подмосковью в отношении администрации Дмитрова

Арбитражный суд Московского округа признал законным решение Московского областного УФАС России о нарушении администрацией Дмитровского г. о. Закона о защите конкуренции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение индивидуального предпринимателя о возможных нарушениях антимонопольного законодательства администрацией Дмитровского г. о. при предоставлении права организации ярмарок на территории Дмитровского городского округа.

По результатам рассмотрения обращения управлением было возбуждено дело и вынесено решение о нарушении администрацией Дмитровского г. о. антимонопольного законодательства, что привело к ограничению (устранению) конкуренции.

Администрация Дмитровского г. о. не согласилась с решением управления и обратилась в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал администрации Дмитровского г. о. в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-15884/2024).

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