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Суд поддержал решение УФАС по Подмосковью по делу об имитации упаковки крекеров

Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России, вынесенное в отношении индивидуального предпринимателя и ООО «Крекер» за нарушение закона о защите конкуренции, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в управление поступило обращение ООО «КДВ Воронеж» о признаках нарушения закона о защите конкуренции в действиях индивидуального предпринимателя и ООО «Крекер».

В ходе рассмотрения обращения установлены признаки нарушения закона о защите конкуренции, выразившиеся в имитации упаковки товара «Крекер „Французский с кунжутом“» линейки «Яшкино» (товар ООО «КДВ Воронеж») при введении в гражданский оборот товара «Крекер „Французский-мини“» (товар индивидуального предпринимателя и ООО «Крекер»).

По итогам рассмотрения дела Московским областным УФАС России вынесено решение о нарушении индивидуальным предпринимателем и ООО «Крекер» закона о защите конкуренции и выдано обязательное для исполнения предписание.

Индивидуальный предприниматель и ООО «Крекер» не согласились с решением и обратились в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал индивидуальному предпринимателю и ООО «Крекер» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.