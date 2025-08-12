Суд поддержал подмосковное УФАС во включении ООО «Медикал Партс» в РНП

Арбитражный суд Московского округа признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Медикал Партс» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП), сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГБУЗ МО «Мытищинская областная клиническая больница» о внесении сведений в отношении ООО «Медикал Партс» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию общебольничной медицинской техники и оборудования.

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ООО «Медикал Партс» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-197016/24).

