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Суд поддержал подмосковное УФАС в вопросе включения ООО «Строй-Маркет» в РНП

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Строй-Маркет» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП), сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение МКУ «Градостроительное управление» о внесении сведений в отношении ООО «Строй-Маркет» в РНП по факту одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта на выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнение работ по капремонту здания МОУ «Лицей № 5».

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением управления и обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Строй-Маркет» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.