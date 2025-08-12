Суд поддержал подмосковное УФАС в признании ООО «ГЭХ Закупки» нарушившим закон

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о нарушении ООО «ГЭХ Закупки» Закона о закупках, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «Регенерация» на действия ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения ЭТП Газпромбанк (Оператор электронной площадки) открытого маркетингового исследования в электронной форме на поставку технической соли.

По результатам рассмотрения управление признало жалобу ООО «Регенерация» обоснованной и выдало заказчику и оператору электронной площадки обязательное для исполнения предписание.

ООО «ГЭХ Закупки» не согласилось с решением управления и обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «ГЭХ Закупки» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-275229/24).

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.