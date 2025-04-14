Суд поддержал отказ о включении Орехово-Зуевского казачьего общества в РНП

Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России об отказе во включении сведений в отношении Орехово-Зуевского станичного казачьего общества в реестр недобросовестных поставщиков (РНП), сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение администрации г. о. Шатура о внесении сведений в отношении Орехово-Зуевского станичного казачьего общества по факту одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта на оказание услуг по организации безопасного отдыха людей на водных объектах пляжных зон озера «Юбилейное» г. Рошаль и озера «Святое» г. Шатура.

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества соответствующими закону, сведения в отношении общества не подлежащими включению в РНП.

Администрация не согласилась с решением управления и обратилась в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал администрации в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.