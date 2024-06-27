Суд поддержал решение УФАС по подмосковью в отношении ООО «ОКО»

Арбитражный суд Московского округа признал законным решение Московского областного УФАС России об отказе во включении сведений в отношении ООО «ОКО» в РНП. Об этом сообщает пресс-служба ведомства региона.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГКУ МО «Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий» (Заказчик) о внесении сведений в отношении ООО «ОКО» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг по абонентскому техническому обслуживанию и поддержанию в исправном состоянии средств вычислительной и организационной техники центральных исполнительных органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области.

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества соответствующими закону, сведения в отношении общества не подлежащими включению в РНП.

Заказчик не согласился с решением управления и обратился в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ГКУ МО «Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.