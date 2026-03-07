Суд отправил в СИЗО первого замглавы администрации Пятигорска по делу о хищении

Ленинским районным судом Ставрополя удовлетворено ходатайство следственных органов о взятии под стражу первого заместителя главы администрации Пятигорска. Данное решение связано с уголовным делом о злоупотреблении служебным положением, которое причинило государству ущерб на сумму свыше 117 миллионов рублей, сообщает РИА Новости .

Суд рассмотрел обращение следователя об избрании меры пресечения для гражданки М., занимающей указанную должность. Она обвиняется в совершении преступления, квалифицируемого по пунктам «г, е» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ «Превышение должностных полномочий». В качестве меры пресечения судом избрано содержание под стражей сроком на 1 месяц и 20 девять суток — до 5 мая 2026 года.

Предварительно установлено, что в 2020 году гражданка М., будучи в то время председателем аукционной комиссии и действуя в сговоре с неустановленными лицами, организовала внесение заведомо ложных данных в итоговый протокол электронного аукциона. Эти манипуляции позволили заключить муниципальный контракт с обществом с ограниченной ответственностью «Айди партнер» на проведение работ по капитальному строительству объекта «Реконструкция гидротехнических сооружений на реке Аликоновка (Старое озеро) в городе-курорте Кисловодске».

Впоследствии со счета управления городского хозяйства администрации Кисловодска на расчетный счет указанной организации было перечислено 117 519 064 рубля 11 копеек бюджетных средств. Данные денежные средства в дальнейшем были похищены.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.