Суд отправил в СИЗО первого замглавы администрации Пятигорска по делу о хищении
Фото - © Мужчина в наручниках/Медиасток.рф
Ленинским районным судом Ставрополя удовлетворено ходатайство следственных органов о взятии под стражу первого заместителя главы администрации Пятигорска. Данное решение связано с уголовным делом о злоупотреблении служебным положением, которое причинило государству ущерб на сумму свыше 117 миллионов рублей, сообщает РИА Новости.
Суд рассмотрел обращение следователя об избрании меры пресечения для гражданки М., занимающей указанную должность. Она обвиняется в совершении преступления, квалифицируемого по пунктам «г, е» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ «Превышение должностных полномочий». В качестве меры пресечения судом избрано содержание под стражей сроком на 1 месяц и 20 девять суток — до 5 мая 2026 года.
Предварительно установлено, что в 2020 году гражданка М., будучи в то время председателем аукционной комиссии и действуя в сговоре с неустановленными лицами, организовала внесение заведомо ложных данных в итоговый протокол электронного аукциона. Эти манипуляции позволили заключить муниципальный контракт с обществом с ограниченной ответственностью «Айди партнер» на проведение работ по капитальному строительству объекта «Реконструкция гидротехнических сооружений на реке Аликоновка (Старое озеро) в городе-курорте Кисловодске».
Впоследствии со счета управления городского хозяйства администрации Кисловодска на расчетный счет указанной организации было перечислено 117 519 064 рубля 11 копеек бюджетных средств. Данные денежные средства в дальнейшем были похищены.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.