Суд отправил под домашний арест директора одного из институтов РУДН

Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест до 9 августа директора института биохимических технологий и нанотехнологий Российского университета дружбы народов Ярослава Станишевского, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Станишевского обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

На период прохождения домашнего ареста ему установили запрет определенных действий.

По данным следствия, Станишевский и другие для похищения денег, предоставленных как субсидии, сообщили заведомо ложные сведения относительно критерия соответствия организации для участия в программе с целью получения выплат.