Суд отобрал дом и землю у Александра Невзорова* в Петербурге

Mash: суд обратил в доход РФ дом и землю Александра Невзорова* в Петербурге

Суд обратил в доход государства дом и землю журналиста Александра Невзорова* на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге, сообщает Mash .

Невзоров* переоформил недвижимость на жену и тещу, однако суд признал эти сделки ничтожными, поскольку жилье принадлежало участникам экстремистской организации. В результате все имущество было обращено в доход государства.

Речь идет о земельном участке Невзоровых** на побережье Финского залива, который оценивается почти в 8 млн рублей. На территории можно увидеть великолепный особняк, хозяйственные сооружения и конюшни.

В феврале текущего года Басманный суд Москвы заочно приговорил Невзорова* к 8 годам колонии по делу о дискредитации российской армии.

*признан иноагентом в России.

**экстремистское объединение, запрещенное в РФ.