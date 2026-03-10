Суд отказался рассматривать иск к Гуменнику из-за «Парфюмера»

Руководитель пресс-службы городских судов Дарья Лебедева в своем Telegram-канале рассказала, что Невский районный суд Петербурга отказался принимать иск жителя города к Федерации фигурного катания России, Первому каналу и клубу Тамары Москвиной из-за программы Петра Гуменника «Парфюмер», сообщает «Бриф24» .

Истец заявил, что номер по мотивам романа «Парфюмер» романтизирует серийного убийцу. По его мнению, образ, костюм и реакция зрителей формируют восхищение преступником. В заявлении также утверждалось, что подобные видео могут стать «рекламой для подпольных школ киллеров».

Мужчина упомянул и другие выступления. Претензии касались имитации стрельбы в сторону зрителей в программах Мозалева и Федорова, а также постановок на темы мафии и «Бандитского Петербурга». Истец заявил, что в фигурном катании продвигается культура преступного мира.

В иске он просил обязать Первый канал удалить записи выступления, отстранить Гуменника от соревнований до конца сезона 2026 года и провести с ним воспитательную беседу. Также заявитель требовал взыскать по одному рублю с каждого ответчика.

Суд отказался принимать иск. Судья указал, что заявитель не вправе подавать жалобу от лица всех граждан сразу и не обосновал, какие его личные права нарушены.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.