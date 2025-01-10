Суд отказал британцу в поиске выброшенного диска с 8 000 биткоинами

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Британцу не дали раскопать свалку, чтобы найти свой диск с 8 000 биткоинами

Британский суд отказал владельцу в поиске на свалке случайно выброшенных биткоинов на 76 миллиардов рублей, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на BBC News.

В 2013 году девушка 39-летнего ИТ-специалиста Джеймса Хоуэллса случайно выбросила диск с восемью тысячами биткоинов. Сейчас их стоимость оценивается в 76 миллиардов рублей.

По мнению владельца криптовалюты, найти носитель с деньгами можно на свалке, но суд не разрешил сделать это из-за сомнений в перспективности идеи.

Судебная инстанция также отказала Хоуэллсу в требовании компенсации от мэрии Ньюпорта, которая выступила оппонентом несостоявшемуся миллионеру.