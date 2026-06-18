Суд отказал блогерше по делу о взыскании задолженности и процентов

Никулинский райсуд Москвы в четверг рассмотрел иск блогера Анжелики Епиховой к Артему Савкину и Кириллу Павлову о взыскании задолженности по договору и процентов за пользование чужими деньгами, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

В иске указано, что в ноябре 2021 года Епихова заключила с ответчиками соглашение о сотрудничестве. Мужчины должны были помочь ей в организации взаимодействия с популярным блогером Джанлуки Вакки.

Девушка перечислила каждому по 1,5 млн рублей, но через спустя полгода ей сказали о невозможности исполнения соглашения из-за введенных санкций.

Истец потребовала расторгнуть соглашение о сотрудничестве, взыскать с ответчиков задолженность по договору, проценты за пользование чужими деньгами, 350 тыс. рублей за оплату услуг юристов и 35 тыс. рублей за оплату госпошлины.

Суд в удовлетворении иска отказал.

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