Суд оштрафовал москвичку за мем «ВКонтакте» с президентами РФ и США в кровати

В Москве осудили девушку за пропаганду ЛГБТ* из-за мема с президентами РФ и США

В августе 2025 года правоохранительные органы нашли на странице москвички Анны С. мем с президентами России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, которые лежали в кровати. За эту и еще три картинки девушку осудили и признали виновной в пропаганде ЛГБТ*, пишет «Осторожно, Москва» .

Предварительно известно, что сотрудники правоохранительных органов нашли на странице девушки четыре мема, которые пропагандируют нетрадиционные сексуальные ценности. На одной запрещенной картинке были изображены президенты РФ и США в одной постели, которые вели диалог. Одна из реплик была следующего содержания: «А ты точно признаешь „адрес“? Конечно, милый!».

В суде девушка раскаялась, заявив, что сохранила запрещенные картинки, когда была подростком и не понимала, что делает, а потом просто про них забыла.

В итоге суд вынес обвинительный приговор, назначив москвичке штрафы в размере от 100 до 200 тысяч рублей за каждую из четырех картинок.

*ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в РФ.