Суд оштрафовал канал «ТВ Центр» за ЛГБТ*-пропаганду среди детей
Таганский районный суд Москвы привлек федеральный телеканал «ТВ Центр» к административной ответственности за ЛГБТ*-пропаганду среди несовершеннолетних, сообщает пресс-служба суда.
Телеканал по решению суда был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол).
«ТВ Центру» назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей.
Ранее, как писали СМИ, в Роскомнадзоре сообщили, что в октябре 2024 года на ТВЦ транслировалась телепередача, в которой в том числе был показан сюжет о двух ранее популярных женщинах, вступивших в лесбийский* брак. За это на телеканал составили протокол, затем передачу удалили.
* Международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.