Суд оштрафовал канал «ТВ Центр» за ЛГБТ*-пропаганду среди детей

Телеканал по решению суда был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол).

«ТВ Центру» назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей.

Ранее, как писали СМИ, в Роскомнадзоре сообщили, что в октябре 2024 года на ТВЦ транслировалась телепередача, в которой в том числе был показан сюжет о двух ранее популярных женщинах, вступивших в лесбийский* брак. За это на телеканал составили протокол, затем передачу удалили.

* Международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.