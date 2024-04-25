Суд обязал пользователя провести консервацию здания краеведческого музея в Пушкине

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Специалисты Главного управления культурного наследия Московской области провели выездное обследование здания краеведческого музея в Пушкине. Установлено, что в нарушение требований закона пользователем не были проведены консервационные (противоаварийные) работы на памятнике, сообщает пресс-служба ведомства.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения и находится по адресу: город Пушкино, пр. Московский, дом № 35А.

Главное управление обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском о понуждении пользователя провести указанные работы.

Решением суда исковые требования Главного управления удовлетворены. Так же суд постановил взыскать с пользователя судебную неустойку, в случае неисполнения решения суда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.