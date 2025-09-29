Суд обязал Певчих* и ФБК** дать опровержение касательно расследования об РФПИ

Арбитражный суд Москвы обязал иноагента Марию Певчих* и Фонд борьбы с коррупцией (ФБК)** публично опровергнуть так называемое расследование в отношении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и его руководителя Кирилла Дмитриева, сообщает ТАСС .

Фонд подал исковое заявление к Певчих* и ФБК** 17 апреля этого года. 18 сентября иск был удовлетворен судом, но деталей не раскрывали.

В РФПИ подчеркнули, что информация в видео и на сайте о якобы «расследовании» в отношении организации и Дмитриева не соответствует действительности, а также портит деловую репутацию фонда. Автором порочащего контента является Певчих*.

В течение пяти дней после вступления решения суда в законную силу она обязана удалить эти видео и посты, а также опубликовать на всех ресурсах заявление с опровержением. Также суд обязал взыскать с Певчих* неустойку в размере 75 тыс. рублей за каждый день неисполнения решения, а также расходы по уплате госпошлины в размере 150 тыс. рублей.

* Физлицо признано иноагентом на территории России.

** Организация признана иноагентом, экстремистской и запрещена на территории России.

