Суд обязал отца вернуть вывезенную на Ямал дочь

В Муравленко приставы вернули матери дочь, которую отец в младенчестве обманом увез в другой регион. Юрист Юрий Митин разъяснил, какие шаги нужно предпринять для защиты прав и возврата ребенка, сообщает «Север-Пресс» .

После развода мужчина под надуманным предлогом забрал дочь из Нижегородской области и уехал с ней на Ямал. Девочке не было и полугода. Суд обязал отца передать ребенка матери. В апреле 2026 года приставы в Муравленко возбудили исполнительное производство и проконтролировали передачу. Сейчас мать и дочь находятся в безопасном месте.

Юрий Митин пояснил, что в таких делах вместе с приставами участвуют органы опеки. Они готовят заключение о целесообразности передачи ребенка. При необходимости подключаются психологи и сотрудники полиции. За неисполнение решения суда предусмотрена ответственность по статье 5.35 КоАП РФ: штраф до пяти тысяч рублей или арест до 10 суток при повторном нарушении.

Для возврата ребенка подается иск в районный суд по месту жительства ответчика или нахождения ребенка. Необходимо представить свидетельство о рождении, решение о разводе, заключение опеки, характеристики, медицинские документы и доказательства обмана.

«Если ребенок перемещен в другой регион Российской Федерации, иск подается по месту его нахождения (часть 3 статьи 29 ГПК РФ), с обязательным привлечением органов опеки и попечительства по месту проживания как матери, так и отца. Рассмотрение ускоряется до двух месяцев, возможен судебный запрет на выезд ребенка. Исполнительное производство возбуждается в ФССП по новому месту», — поясняет юрист.

При злостном уклонении возможны лишение родительских прав и уголовная ответственность. Также допускается требовать компенсацию морального вреда.

«Размер компенсации морального вреда определяется судом исходя из характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием юридической ответственности», — цитирует Юрий Митин статью 1101 ГК РФ.

