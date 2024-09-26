Суд обязал отреставрировать главный дом усадьбы Суханово в Подмосковье

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Главным управлением культурного наследия Московской области 21 января проведено выездное обследование объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Суханово, XIX в.: Главный дом», расположенного по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, деревня Суханово. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе осмотра объекта были выявлены нарушения, связанные с несоблюдением обязательств по проведению проектно-реставрационных работ, предусмотренных охранным обязательством.

Главное управление обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к пользователю объекта культурного наследия — Общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России» о понуждении исполнить обязательства по сохранению памятника.

Решением суда от 10 сентября исковые требования Главного управления удовлетворены в полном объеме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.