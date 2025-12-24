Суд обязал Эрмитаж выплатить более 117 млн рублей за задержку оборудования

Причиной спора стал контракт на поставку цифровой рентгенотелевизионной установки и системы компьютерной томографии стоимостью 129,47 миллиона рублей. Договор был заключен в октябре 2020 года, а оборудование должно было быть поставлено к декабрю того же года. Однако фактическая передача произошла только в сентябре 2023 года из-за санкционных ограничений ЕС.

Государственный Эрмитаж начислил подрядчику пени в размере 127,9 миллиона рублей и зачел их в счет оплаты оборудования. ООО «Остек студио» оспорило эти санкции, указав на форс-мажорные обстоятельства.

Суд признал сумму неустойки несоразмерной и постановил вернуть удержанные средства подрядчику. Кроме того, Эрмитажу предписано оплатить судебные издержки в размере 1,1 миллиона рублей.

