Суд назначил год колонии-поселения за надругательство над мемориалом

сегодня в 23:08

Житель Азербайджана осужден за осквернение Вечного огня в Туле

Тульский областной суд вынес приговор 32-летнему гражданину Азербайджана, который в состоянии алкогольного опьянения осквернил мемориал Вечного огня в центре города, сообщает РИА Новости .

Мужчина был признан виновным по статье о надругательстве над символами воинской славы (ст. 354.1 УК РФ) и приговорён к 1 году колонии-поселения.

Как установило следствие, инцидент произошёл в ночное время. Подсудимый, находясь в сильной степени опьянения, справил нужду непосредственно на памятное место.

В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал вину и выразил раскаяние в содеянном.