«Ъ»: суд начал разбирательство по делу убийства женщины двумя разведчиками

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону начал рассмотрения дела против двух российских военных, которых обвиняют в похищении и убийстве жительницы ЛНР, пишет «Коммерсант» .

Старший лейтенант Айдын Жамидулов и рядовой Алексей Дорожкин, по версии следователей, похитили и зарезали девушку из Луганска, которая угрожала офицеру рассказом об их связи его жене. Они доставили ее в пункт временной дислокации части якобы в качестве украинской разведчицы. Там мужчины ее зарезали ножом, а тело позже взорвали гранатами в попытке избавиться от улик.

Жамидулов уроженец Казахстана. Он известен своими патриотическими стихами, которые он распространял в Сети. Ранее боец служил в ВДВ в Псковской области. Отмечается, что 28-летний мужчина имеет высшее образование, был женат и воспитывал двух дочерей. Дорожкина мобилизовали в январе прошлого года. Он служил в должности старшего разведчика ВДВ.

Сам инцидент также произошел в январе 2023 года в кафе «Радуга» в Луганске. Конфликт случился между Жамидуловым и девушкой Валентиной Давроновой.