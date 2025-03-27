Суд начал процедуру банкротства бывшей жены Баскова

Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства в отношении Светланы Шпигель. Заявление о банкротстве бывшей жены народного артиста России Николая Баскова признали обоснованным, сообщает РИА Новости .

Заявление было подано конкурсным управляющим обанкротившейся фармацевтической корпорации «Биотэк». Компания принадлежала отцу Светланы Борису Шпигелю.

Суды трех инстанций ранее обязали Шпигель вернуть компании около 67 млн рублей. Также у «Биотэк» были миллионные долги банку «Санкт-Петербург».

В прошлом году Бориса Шпигеля приговорили к 11 годам тюрьмы. Его признали виновным в даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. В итоге его освободили от наказания из-за болезни, но бизнесмен остался должен 450 млн рублей штрафа.