Суд начал процедуру банкротства бывшей жены Баскова
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Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства в отношении Светланы Шпигель. Заявление о банкротстве бывшей жены народного артиста России Николая Баскова признали обоснованным, сообщает РИА Новости.
Заявление было подано конкурсным управляющим обанкротившейся фармацевтической корпорации «Биотэк». Компания принадлежала отцу Светланы Борису Шпигелю.
Суды трех инстанций ранее обязали Шпигель вернуть компании около 67 млн рублей. Также у «Биотэк» были миллионные долги банку «Санкт-Петербург».
В прошлом году Бориса Шпигеля приговорили к 11 годам тюрьмы. Его признали виновным в даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. В итоге его освободили от наказания из-за болезни, но бизнесмен остался должен 450 млн рублей штрафа.