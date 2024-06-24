сегодня в 17:59

Суд Москвы заочно заключил под стражу бывших украинских министров Стеця и Петренко

Юрий Стець и Павел Петренко должны быть заключены под стражу сроком на 2 месяца. Такое постановление вынес Басманный районный суд Москвы.

Срок исчисляется с момента их экстрадиции либо задержания на территории РФ.

Ранее Стець и Петренко были объявлены в международный розыск. Они обвиняются в применении запрещенных средств и методов ведения войны.