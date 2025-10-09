Суд Москвы заключил под стражу известного исследователя русской кухни

Блогеру Павлу Сюткину избрали меру пресечения по делу о фейках про ВС РФ

Черемушкинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для Павла Сюткина — блогера, известного как «историк русской кухни», сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

Он обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Мера пресечения назначена на срок два месяца.

Поводом для проверки деятельности Сюткина еще в 2023 году стало его высказывание о гибели военкора Владлена Татарского, в котором блогер использовал оскорбительные выражения в адрес погибшего.

Павел Сюткин является выпускником МГИМО, писателем и экспертом по истории русской кухни. Начав карьеру на госслужбе и в финансовом секторе, он позднее полностью посвятил себя гастрономическим исследованиям. В 2015 году представлял Россию на ЭКСПО в Милане в качестве официального посла.

Совместно с супругой Ольгой Сюткиной он написал несколько популярных книг о кулинарии, включая «Непридуманная история советской кухни» и бестселлер «СССР CookBook», отмеченный The New York Times. Неоднократный лауреат премий Gourmand World Cookbook Awards, Сюткин в 2022 году был назван «Российской газетой» одним из самых известных исследователей истории русской кухни.